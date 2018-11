POL-NMS: 181120-4-pdnms Geschädigte meldete sich bei der Kriminalpolizei

Neumünster (ots) - 181120-4-pdnms Geschädigte meldete sich bei der Kriminalpolizei

Neumünster / Die Rentnerin, der am 18.11.2018 gegen 12.14 Uhr in der Innenstadt von Neumünster die Handtasche geraubt wurde (OTS 181119-4-pdnms) hat sich am Vormittag des 20.11.2018 bei der Kriminalpolizei Neumünster gemeldet. Sie hatte den Artikel / Aufruf in der Tageszeitung gelesen und sich daraufhin mit der Kripo in Verbindung gesetzt. Es handelte sich um eine 75-jährige Neumünsteranerin. Bei ihrer Vernehmung stellte sich heraus, dass neben den beiden bereits bekannten Zeugen weitere Zeugen den Räuber verfolgten, ihm offenbar die Handtasche abnehmen und sie der Rentnerin zurückgeben konnten. Aus der Handtasche fehlte nichts und sie selbst wurde zum Glück nicht verletzt. Trotzdem bittet die Kriminalpolizei Neumünster die Zeugen, die dem Täter folgten und die Handtasche zurückbrachten, sich unter der Tel.:-Nr. 04321 9450 zu melden.

