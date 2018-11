POL-NMS: Neumünster - Autofahrer war betrunken unterwegs

Neumünster (ots) - 181120-2-pdnms Autofahrer war betrunken unterwegs

Neumünster. Der Fahrer (39) eines Opel aus dem Kreis Segeberg fiel einer Funkstreifenbesatzung Montagabend (19.11.18, kurz nach 21) wegen seiner bedenklichen Fahrweise auf. Die Beamten fuhren in der Segeberger Straße ortseinwärts, als der Fahrer vor ihnen nicht nur die beiden Fahrspuren in Richtung Innenstadt ausnutzte, sondern auch auf die Gegenfahrspur geriet. Zum Glück herrschte kein Gegenverkehr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Jedoch reagierte der Fahrer nicht auf die Haltzeichen. Erst als sich die Beamten mit dem Streifenwagen vor den Opel setzten, stoppte der Fahrer. Auf Nachfrage gab er an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein Test ergab jedoch eine Atemalkoholkonzentration von fast zwei Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer hat sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

