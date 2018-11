POL-NMS: Neumünster - Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Neumünster (ots) - 181120-1-pdnms Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Neumünster. Zwei Menschen wurden heute (20.11.18) bei einem Unfall an der Ecke Hansaring / Ehndorfer Straße verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beamte der Berufsfeuerwehr waren gegen 03.40 Uhr zufällig auf den Unfall zugekommenen und hatten die Polizei informiert. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus den stark beschädigten Autos befreien. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Fahrerin (18) eines Opel Kleinwagens aus der Ehndorfer Straße kommend nach links in den Hansaring einbiegen wollen. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines BMW. Der BMW-Fahrer (37) war auf dem Hansaring in Richtung Holsatenring unterwegs und konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls kippte der Opel um und blieb auf dem Dach liegen. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet.

Sönke Hinrichs

