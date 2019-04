Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Pforzheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich Zutritt in einen Schmuckladen in der Pforzheimer Jahnstraße zu verschaffen. Gleich mehrere Zeugen meldeten Auffälligkeiten rund um das Geschäft. Vor Ort konnten Hebelspuren an einer Zugangstür sowie Aufbruchsspuren an einem vergitterten Fenster festgestellt werden. Den Tätern gelang es offenbar nicht in die Räumlichkeiten des Juweliergeschäftes zu gelangen.

Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07231/186 - 3311, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

