Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Schwelbrand im Hühnerstall

Velbert (ots)

Großalarm heute mittag in Neviges: Nachdem von der Nordrather Straße ein Hühnerstall im Vollbrand gemeldet worden war, ertönten gegen 12.39 Uhr die Sirenen, um neben der hauptamtlichen Wache aus Velbert-Mitte auch alle verfügbaren freiwilligen Kräfte in Neviges zu alarmieren. Zum Glück stellte sich die Lage kurz darauf erheblich undramatischer dar, so daß ein Teil der Einsatzkräfte noch auf der Anfahrt abdrehen konnte.

Tatsächlich war es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Außenwand des mehrere tausend Hühner beherbergenden Gebäudes zu einem Schwelbrand gekommen. Mitarbeiter des Betriebes hatten bereits eigene Löschversuche mit Pulverlöschern unternommen. Um direkt an die Brandstelle zu gelangen, mußte die Feuerwehr zunächst die Verkleidung der Wand öffnen. Dahinter schwelte die Dämmung, auch ein Balken des Fachwerks war betroffen. Die Einsatzkräfte nahmen Pulverlöscher und Kübelspritzen gegen das kokelnde Feuer vor; unter ständiger Kontrolle mit einer Wärmebildkamera wurden schließlich rund zwanzig Quadratmeter der Wandverkleidung geöffnet. Der dahinter liegende Dämmstoff wurde entfernt und, soweit noch erforderlich, mit einem C-Rohr endgültig gelöscht.

Weder Menschen noch Tiere kamen durch das Feuer zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Nach gründlicher Abschlußkontrolle war der Einsatz der Feuerwehr gegen 14.45 Uhr beendet. Die Nordrather Straße war im Bereich der Einsatzstelle zeitweilig komplett für den Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-266

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell