POL-E: Essen: Polizei sucht Hinweis nach Raubüberfall in Wohnung

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Eine 57 Jahre alte Frau wurde gestern Morgen (22. Januar) in ihrer Wohnung am Meerkamp überfallen und beraubt.

Die 57-Jährige wohnt in einer Hochparterre-Wohnung und schlief in ihrem Schlafzimmer bei offenem Fenster. Als sie Geräusche wahrnahm, rief sie nach ihrem Kind, in der Annahme, dass es nach Hause gekommen ist. Stattdessen stand plötzlich ein unbekannter Mann mit einem Messer bewaffnet in ihrem Schlafzimmer und verlangte nach Geld oder anderen Wertgegenständen. Die Essenerin erschrak, verließ das Bett und ging in Richtung Schrank, um der bedrohlichen Forderung Folge zu leisten. Währenddessen sah der Tatverdächtige ihr Handy, welches sich im Bett befand, und riss es an sich. Diese Zeit nutze die 57-Jährige, um fluchtartig das Zimmer und die Wohnung zu verlassen und sich zu einem Nachbarn zu flüchten. Der Nachbar daraufhin verständigte die Polizei.

Der mutmaßliche Räuber ist zirka 170 cm groß, er ist 25-30 Jahre alt mit einer normalen Statur. Er trug eine graue kurze Jacke und eine Jeans sowie eine schwarze Wollmütze. Bewaffnet war er mit einem großen Messer.

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise die verdächtige Person in Nähe der Straße "Meerkamp" gesehen haben könnten oder weitere Hinweise zum Raubdelikt geben können.

Bei dem entwendeten Handy handelt es sich um ein Mobiltelefon der Marke Samsung S8 in silber mit einer schwarzen Hülle.

Das Kriminalkommissariat 31 nimmt Hinweise unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

