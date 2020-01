Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgängerin angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Hans-Böckler-Straße ist eine 17-jährige Oberhausenerin ist am Sonntag gegen 20.00 h bei einem Unfall verletzt worden. Die Fußgängerin wollte zu Fuß die Straße in Höhe der Hermann-Löns-Straße überqueren und wurde dabei von dem Auto einer 60-jährigen Bottroperin angefahren. Die junge Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

