Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Mittwoch, oder Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter über das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung an der Dortmunder Straße gewaltsam Zutritt. Das Schlafzimmer wurde durchsucht, etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden.

Recklinghausen

Zwischen dem vergangenen Samstag und gestern brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Schützenstraße im dritten Obergeschoss ein. Hier entwendeten sie eine Playstation und flüchteten in unbekannte Richtung.

Haltern am See

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Tankstelle an der Weseler Straße ein. Sie entwendeten Spirituosen und Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

