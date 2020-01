Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auffahrunfall mit Leichtverletztem

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, fuhren eine 50-Jährige Autofahrerin mit ihrem 53-jährigen Beifahrer, beide aus Herten, und ein 28-jähriger Autofahrer aus Bochum hintereinander auf der Ewaldstraße. Als die 50-Jährige nach links in die Sedanstraße abbiegen wollte, fuhr der 28-Jährige auf das Auto der Hertenerin auf. Dabei verletzte sich ihr Beifahrer leicht. An den Autos entstand 1.200 Euro Sachschaden.

