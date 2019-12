Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollstuhlfahrer angefahren

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es in Karlsruhe-Rintheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 72-jährigen Rollstuhlfahrer. Dabei erlitt der 72-Jährige leichte Verletzungen

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 72-jährige Fahrer eines Peugeots kurz nach 08:00 Uhr die Mannheimer Straße in nördlicher Richtung. Anschließend wollte er nach links über die Straßenbahnschienen hinweg in die Heilbronner Straße abbiegen. Parallel hierzu fuhr der ebenfalls 72-jährigige Fahrer eines Krankenfahrstuhls auf dem westlichen Gehweg der Mannheimer Straße und wollte im weiteren Verlauf die Heilbronner Straße überqueren. Da offenbar beide Beteiligte nicht ausreichend auf den umgebenden Fahrzeugverkehr achteten, kam es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 72-jährige Rollstuhlfahrer leichte Verletzungen erlitt.

An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro.

