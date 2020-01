Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Reihenhaus an der Straße Ringofen. An der Terrassentür entstand 250 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Gladbeck

In der Silvesternacht verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Eikampstraße. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden.

Haltern am See

In der Silvesternacht verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über ein Kellerfenster Zugang zu einer Doppelhaushälfte an der Kettelerstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Gemälde, Bargeld und Werkzeug entwendet.

Herten

An der Elper Straße brachen unbekannte Täter am Silvesterabend in einen Bungalow ein. Sie schlugen die Verglasung einer Terrassentür ein. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Ebenfalls am Silvesterabend schlugen Unbekannte das Glaselement einer Hauseingangstür an der Charlottenburger Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Beute. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

