Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Neujahrstag, zwischen 04:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Audi A3 an der Steinstraße. An dem Auto entstand 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

Zwischen Dienstag 16:15 Uhr und Mittwoch 05:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten roten VW UP auf einem Parkplatz an der Kirchstraße. An dem Volkswagen entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Unbekannte hatte an der linken Fahrzeugseite Außenspiegel und Kotflügel touchiert.

Bottrop

Am Dienstag, zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Renault Twingo am Berliner Platz. An dem Auto entstand 1.400 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

