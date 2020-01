Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Kirchhellen: Mehrere Autos beschädigt

Recklinghausen (ots)

Mindestens vier Autos haben unbekannte Täter in der Silvesternacht an der Schültingstraße und Am Pastors Busch beschädigt. An allen Fahrzeugen wurde jeweils ein Spiegel beschädigt. Der gesamte Sachschaden liegt bei geschätzt 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

