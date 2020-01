Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Garage ausgebrannt

Recklinghausen (ots)

Gestern, gegen 14:15 Uhr, brannte eine Garage an der Kampstraße. Sowohl die Garage, als auch das Auto in der Garage (weißer VW UP) wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Vorsätzliche, oder fahrlässige Brandstiftung können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

