POL-RE: Castrop-Rauxel: Auto brennt aus

Recklinghausen (ots)

Heute, kurz nach Mitternacht, brannte ein Auto auf der Briloner Straße. Das Auto war am Straßenrand geparkt und brannte bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in voller Ausdehnung. Hinweise auf die Brandursache liegen noch nicht vor, das Auto wurde sichergestellt. An dem Opel Corsa entstand etwa 2.500 Euro Sachschaden.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

