Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Nächtlicher Streit unter Asylsuchenden

Bad Segeberg (ots)

Zeugen alarmierten heute in den frühen Morgenstunden (01.37 Uhr) die Polizei, nachdem es in einer Asylunterkunft einen lautstarken Streit unter zwei Bewohnern gegeben hatte. Die Einsatzkräfte konnten den Streit unter den männlichen Asylsuchenden schlichten, mussten einen stark alkoholisierten Bewohner (2,14 o/oo) aber zur Ausnüchterung bei der Polizei Bad Segeberg in Gewahrsam nehmen.

