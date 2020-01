Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Suche nach Verletztem mit Hubschrauber

Recklinghausen (ots)

In der Nacht, gegen 01:00 Uhr, fuhren ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger, beide aus Recklinghausen, in einem Auto auf der Christine-Englerth-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Vor Ort konnte die Polizei nur noch den leichtverletzten 18-Jährigen antreffen. Aufgrund der starken Beschädigungen an dem Auto mussten die Polizeibeamten davon ausgehen, dass der zweite Fahrzeug-Insasse möglicherweise unter Schock steht und schwer verletzt ist. Seine Identität war zunächst nicht bekannt. Ein Hubschrauber unterstützte bei der Suche nach dem jungen Mann. Durch Ermittlungen noch in der Nacht konnte der 19-Jährige zuhause, leichtverletzt, angetroffen werden. Nicht abschließend geklärt ist, wer das Auto geführt hat. Vor Ort ergaben sich bei beiden Männern Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Blutproben wurden angeordnet. Insgesamt enstand über 13.000 Euro Sachschaden. Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

