Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Brand an Supermarkt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (ca. 04:30 Uhr) löschte die Feuerwehr brennende Einkaufwagen an einem Supermarkt an der Weseler Straße. Dabei entstanden auch Schäden an dem Unterstand. Verletzt wurde niemand, zur Schadeshöhe, oder der Brand-Ursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

