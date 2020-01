Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fußgänger angefahren - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 09:00 Uhr, bog ein 33-jähriger Autofahrer aus Dorsten von der Gahlener Straße nach links in die Straße Alter Postweg ab. Dabei stieß er mit einer 77-jährigen Fußgängerin aus Hünxe zusammen, die den Alten Postweg in Richtung Innenstadt überqueren wollen. Sie verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An dem Auto entstand 300 Euro Sachschaden.

