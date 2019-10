Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Exhibitionist zeigt sich am Sonntag - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019, hat sich ein Exhibitionist in Bad Säckingen einer Frau gegenüber gezeigt. Die 40 Jahre alte Frau war gegen 13:30 Uhr auf dem Fußweg entlang des Rheins in Richtung Wallbach unterwegs, als sie zuerst von einem Radfahrer überholt wurde. Ein kurzes Stück weiter begegnete sie diesem Radfahrer bei einer Sitzbank wieder. Er hatte sich entblößt und blickte die Frau an. Die Frau lief schnell weiter. Zusammen mit einem zufällig getroffenen älteren Mann kehrte sie zur Örtlichkeit zurück, der Tatverdächtige war aber schon verschwunden. Dieser sah wie folgt aus: 20-30 Jahre alt, sportliche Figur, hellhäutig, trug ein schwarzes Kapuzenshirt und eine kurze Hose. Er hatte ein E-Bike dabei, schwarzer Rahmen mit orange oder rot, und einem auffallend hellem Akku an der Querstrebe. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-500) zu melden.

