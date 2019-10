Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Pkw

Pirmasens (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr staunte ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis nicht schlecht, als er in der Emil-Kömmerling-Straße aus dem Motorraum seines Fahrzeuges starken Qualm feststellte. Die verständigte Feuerwehr konnte als Ursache einen schmorenden Lappen feststellen, welcher der Fahrzeugführer zwecks Ölkontrolle im Motorraum mitführt ausmachen. Dieser ist wohl aufgrund der Erschütterung während des Fahrens in Richtung des Motors gerutscht und entzündete sich durch die Erhitzung. Durch den Schmorbrand entstand leichter Sachschaden an dem Fahrzeug

