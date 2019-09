Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Einbruch beim Juwelier - hochwertiger Schmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.09.19) brachen unbekannte Täter in den späten Nachtstunden in ein Juweliergeschäft im Förde Park in der Schleswiger Straße in Flensburg ein.

Es wurde die Verglasung des Schaufensters herausgehebelt und alle Vitrinen sowie Auslagen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde hochwertiger Schmuck im Wert von über 200.000 Euro sowie Bargeld gestohlen.

Es ist bisher nicht bekannt, wie die Täter in den Gebäudekomplex gelangten. Möglicherweise haben sie sich zu Geschäftsschluss im Gebäude oder in der Tiefgarage verborgen gehalten. Insofern sind nicht nur verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit und zur anschließenden Flucht, sondern auch von Samstagabend wichtig.

Wer verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen hat oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 7 unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell