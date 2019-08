Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Streitigkeiten, Unfall in der Schlossstraße und Fensterscheiben beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Streitigkeit

Am Mittwoch gegen 19.00 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen einem Paar, das in der Unteren Marktstraße in der Ludwigsburger Stadtmitte spazieren war. Auslöser waren wohl persönliche Differenzen. Im Laufe der Streitigkeit drückte der 69-jährige Mann die 35-jährige Frau gegen eine Hauswand und schlug nach ihr. Dies wurde von einem 68-jährigen Bekannten der Frau beobachtet, der daraufhin den Mann zu Boden stieß. Der 69-Jährige wurde bei der Handgreiflichkeit leicht verletzt und kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus.

Ludwigsburg: Unfall in der Schlossstraße

Eine 23-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 18.00 Uhr in Ludwigsburg die Schlossstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Zeitgleich war ein 21-jähriger Seat-Fahrer in der Straße "Kaffeeberg" in Richtung der Schlossstraße unterwegs. Mutmaßlich übersah dieser die für ihn geltende rote Ampel im Einmündungsbereich und fuhr in die Schlossstraße ein. Hierauf kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-5353 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Fensterscheiben beschädigt

Zwischen Montag 22.00 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter vermutlich mit Steinen zwei Fensterscheiben eines Gebäudes in der Straße "Auf der Karlshöhe" in Ludwigsburg. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, zu melden.

