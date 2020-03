Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusserin filmt Rettungsarbeiten - Ermittlungen eingeleitet

Neuss (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen" leiteten Polizeibeamte gegen eine 48-Jährige ein.

Am Dienstagvormittag (03.03.), gegen 11:00 Uhr, war es zu einem Rettungseinsatz in einem Discounter in der Neusser Innenstadt gekommen. Während Rettungskräfte einen Mann auf dem Transportweg zum Krankenwagen reanimierten, zückte eine 48-jährige Neusserin nach derzeitigem Kenntnisstand ihr Mobiltelefon und nahm mit ihrer Kamerafunktion das Geschehen auf. Polizeibeamte wurden auf das Verhalten der Frau aufmerksam, stellten sie zur Rede und unterbanden die weiteren Aufnahmen. Die Frau stritt ab, fotografiert oder gefilmt zu haben. Bei der freiwilligen Durchsicht ihres Handys entdeckten die Beamten das entsprechende Video.

Die 48-Jährige muss sich nun mit den Folgen einer Strafanzeige auseinandersetzen - der Vorwurf: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen (§201a StGB).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell