Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Warnung vor Trickbetrügern - Kripo ermittelt

Grevenbroich (ots)

Unter dem Vorwand, ein ehemaliger "Bekannter" zu sein, erschlich sich ein bislang unbekannter Mann das Vertrauen eines über 80-jährigen Senioren.

Der Tatverdächtige sprach den älteren Herrn am Dienstagvormittag (03.03.), gegen 11:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes "Am Hammerwerk" an. Durch seine geschickte Gesprächsführung schaffte es der Unbekannte letztendlich, ihn zu seiner Wohnanschrift zu fahren. Dort erzählte er ihm, dass er dringend Bargeld benötigte, um einen wichtigen Termin in Berlin wahrnehmen zu können. Hilfsbereit, vielleicht aber auch überrumpelt vom resoluten Auftreten des vermeintlichen Betrügers, "lieh" der Senior ihm mehrere hundert Euro. Als der Tatverdächtige dann verschwunden war und dem 86-Jährigen berechtigte Zweifel an der Angelegenheit kamen, offenbarte er sich einem nahen Verwandten. Schnell stellte sich heraus, dass er offenbar Betrügern aufgesessen war.

Daraufhin begab sich das Opfer am Dienstagabend (03.03.) zur Polizeiwache Grevenbroich und erstattete Anzeige.

Vom Tatverdächtigen ist bekannt, dass er etwa 30 bis 40 Jahre alt und von schmaler Statur war, er hatte kurzes schwarzes Haar, eine gebräunte Hautfarbe und einen "Stoppelbart", bekleidet war er mit einer grünen T-Shirt.

Bisher liegen der Polizei keine weiteren Hinweise auf den Täter vor. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Kripo in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Tipp der Polizei: Angehörige von älteren Menschen, sollten mit diesen immer wieder über die Maschen von Trickdieben sprechen und sie zu erhöhter Vorsicht auffordern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell