Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Lack zerkratzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lack zerkratzt

Ein grauer Skoda Fabia ist in der Nacht zu Donnerstag in Aurich zerkratzt worden. Unbekannte beschädigten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der Fahrertür. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Das Auto stand zur Tatzeit, zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 9.45 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße An der Spielewiese. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell