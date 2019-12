Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich: 74-jährige Frau vermisst

Altkreis Aurich (ots)

Vermisstensuche

Aurich: 74-jährige Frau vermisst

Die Polizei in Aurich sucht nach einer 74 Jahre alten Frau aus Aurich. Sie wird seit Mittwoch vermisst. Zuletzt war sie am Dienstagabend in ihrer Wohnung in der Kiebitzstraße gesehen worden. Sie ist häufig zu Fuß unterwegs und fährt gerne Bus, ist aber meistens gegen 17 Uhr zurück. Seit Mittwoch ist sie nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt. Die Polizei koordiniert derzeit verschiedene Suchmaßnahmen.

Die 74-Jährige hat kurze, glatte, dunkelblonde/graue Haare. Sie ist rechtsseitig auf einen Unterarmgehstock angewiesen.

Hinweise auf die Vermisste nimmt die Polizei in Aurich unter Telefon 04941 606215 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

