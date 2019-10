Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fußgängerampeln beschädigt

Meppen (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es im Kreuzungsbereich An der Bleiche und der Emsstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an Fußgängerampeln gekommen. Die Täter montierten dabei die sogenannten Drücker der Ampelanlagen ab. Die Ampeln sind dadurch zum Teil nicht mehr betriebsbereit.

In der jüngsten Vergangenheit ist es bereits zu einem ähnlichen Vorfall in Höhe der Hubbrücke gekommen. Auch hier haben bislang unbekannte Täter Ampelanlagen beschädigt. Der Sachschaden in beiden Fällen ist nicht unerheblich.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

