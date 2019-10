Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus

Meppen (ots)

Zwischen Sonntag und Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Zur Windmühle eingebrochen. Die Täter schlugen mit einem Stein ein Fenster ein, drangen in die Räume ein und durchsuchten diese anschließend nach Diebesgut. Ob die Täter Gegenstände entwendeten, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05932)9490 entgegen.

