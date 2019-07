Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 22-jähriger PKW-Fahrer kollidierte mit Baum

Rommerskirchen (ots)

Am frühen Sonntag Morgen, gegen 02:36 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Rommerskirchener mit seinem PKW die Energiestraße in Richtung Varnikum. Hierbei verlor er aus bisher noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mit seinem PKW und kollidierte mit einem Baum. Der 22-jährige wurde hierbei schwer verletzt und wird in einem nahegelegenen Krankenhaus stationär behandelt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Feuerwehr Rommerskirchen sicherte ausgelaufene Betriebsstoffe. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (Bi / Teß)

