Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Navigationsgerät gestohlen; Aurich - Lack zerkratzt; Aurich - Einbruch in Imbiss

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Navigationsgerät gestohlen

Unbekannte haben in Aurich an der Lützowallee mehrere Gegenstände aus einem Auto gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr. Die Täter entwendeten aus dem lilafarbenen Mercedes unter anderem ein Navigationsgerät. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Lack zerkratzt

Ein grauer Skoda Octavia ist am Mittwoch in Aurich beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten den Wagen mit einem spitzen Gegenstand am linksseitigen Kotflügel und an der Fahrertür. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 8 Uhr und 17.15 Uhr im Bereich Wagenweg / Einsteinstraße. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Imbiss

In einen Imbiss an der Tjüchkampstraße in Aurich ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte und entwendete nach ersten Erkenntnissen etwas Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell