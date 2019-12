Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Vereinsheim; Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus; Westerholt - Einbruch in Bäckerei; Friedeburg - Holzschuppen in Brand geraten

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Dienstag in ein Vereinsheim an der Collrunger Straße in Wittmund eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus an der Benstreeker Straße in Friedeburg ist eingebrochen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 14.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Westerholt - Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in Westerholt ist in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 3.45 Uhr, stiegen die unbekannten Täter in die Bäckerei an der Dornumer Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Sonstiges Geschehen

Friedeburg - Holzschuppen in Brand geraten

In Friedeburg ist ein Holzschuppen eines Wohnhauses an der Straße Geeschering in Brand geraten. Aus bislang ungeklärter Ursache fing der Schuppen Feuer. Die Flammen breiteten sich auf eine angrenzende Garage und ein Gewächshaus aus. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

