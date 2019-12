Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Berauscht unterwegs; Hinte - Unfallflucht; Norden - Berauscht aufgefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht unterwegs

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch auf der Norddeicher Straße in Norden bei einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Die Beamten stellten fest, dass der Opel-Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test verlief positiv auf Methamphetamin, Amphetamine und THC. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Hinte - Unfallflucht

Ein grüner VW Passat wurde am Dienstag in Hinte beschädigt. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Motorhaube und den Kotflügel. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz am Groß-Midlumer-Ring im Ortsteil Groß Midlum. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden, zu kümmern. Vermutlich wurde der Schaden durch ein vorbeifahrendes Fahrrad mit einem Fahrradkorb verursacht. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04925 2131.

Norden - Berauscht aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag gegen 18.25 Uhr auf der Norddeicher Straße in Norden gekommen. Eine 56 Jahre alte Autofahrerin aus Norden war in Richtung stadteinwärts unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass die vorausfahrende Fahrerin eines Mercedes CLS vor einer roten Ampel bereits stand. Die 56-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr auf. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell