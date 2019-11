Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Außenspiegel abgetreten; Friedeburg - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Außenspiegel abgetreten

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Esens den Außenspiegel eines Opel abgetreten. Der Wagen war im Tatzeitraum, zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, an der Westerstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Esens entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ein Peugeot-Fahrer aus Aurich ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Friedeburg von der Polizei angehalten worden. Die Beamten stellten fest, dass der 56-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

