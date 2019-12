POL-AUR: Norden - Keine Hinweise auf Vorsatztat bei Zimmerbrand

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Keine Hinweise auf Vorsatztat bei Zimmerbrand

Norden - Keine Hinweise auf Vorsatztat bei Zimmerbrand

Nach dem Zimmerbrand in Norden, Uthlandshörn, am vergangenen Mittwoch, 11.12.2019, ist der Brandort in den vergangenen Tagen von einem Sachverständigen untersucht worden. Bei der Begutachtung kam auch ein Brandmittelspürhund zum Einsatz. Das Gutachten ergab, dass eine Vorsatztat als Brandursache auszuschließen ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Schwelbrandereignis aus, das durch einen technischen Defekt oder einen fahrlässigen Umgang mit Brennstoffen wie etwa Zigaretten verursacht wurde. Der Brandort wurde durch die Staatsanwaltschaft Aurich am Montag, 16.12.2019, freigegeben.

Bei dem Zimmerbrand in dem Gebäude an der Straße Uthlandshörn in Norden, das als Unterkunft für Asylbewerber genutzt wird, waren fünf Personen leicht verletzt worden. Die Schadenshöhe wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund