Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Diebstahl aus Rohbau; Wiesmoor - Einbruch in Wohnhaus

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebstahl aus Rohbau

Unbekannte haben aus einem Rohbau in Südbrookmerland Maschinen entwendet. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Rohbau am Bussardweg. Sie entwendeten Arbeitsmaschinen der Marken Makita und Hilti. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04942 1337.

Wiesmoor - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus an der Azaleenstraße in Wiesmoor ist eingebrochen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 10.12.2019, 10 Uhr, und Montag, 16.12.2019, 11.30 Uhr. Die Täter hebelten nach bisherigem Erkenntnisstand ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 9169110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell