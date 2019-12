Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz; Wittmund - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein blauer Opel Meriva ist am Sonntag auf einem Parkplatz in Wittmund beschädigt worden. Der Wagen war zur Tatzeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Auricher Straße abgestellt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein Autofahrer aus Wittmund ist am Sonntag auf der Esenser Straße in Wittmund von der Polizei angehalten worden. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der 29-Jährige VW-Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

