Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrugsversuch an der Haustür

Karlsruhe (ots)

Angebliche Vertreter eines Stromanbieters versuchten am Dienstagabend in der Südweststadt in Karlsruhe an der Wohnungstür einer Frau scheinbar ausstehende Zahlungen einzutreiben. Auch weil die Frau richtig reagierte und den Tatverdächtigen den Zutritt in die Wohnung verwehrte, blieb der Betrug im Versuchsstadium.

Gemäß den Schilderungen der 19-jährigen Frau klingelten die beiden Männer gegen 18 Uhr an ihrer Wohnungstüre und gaben sich als Mitarbeiter des häuslichen Stromanbieters aus. Sie gaben an, dass es vor kurzem zu einer Preiserhöhung gekommen sei und sie die ausstehenden Differenzbeträge kassieren würden. Dabei versuchten sie auch, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, was die 19-Jährige aber verhindern konnte. Da die Frau nicht auf die Forderungen einging, gingen die Männer ohne Bargeld erhalten zu haben weiter.

Es ist zu vermuten, dass die beiden Tatverdächtigen auch bei weiteren Häusern und Wohnungen mit dieser Betrugsmasche vorgegangen sind. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang davor, sich auf keine derartigen Geldgeschäfte an der Haustür einzulassen und vor allem keine Fremden in die Wohnung zu bitten. Gleichgelagerte Fälle sollten sofort über den Notruf 110 der Polizei gemeldet werden.

