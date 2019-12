Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Bäckerei; Riepe - Einbruch in Apotheke; Aurich - Milchtankstelle aufgebrochen; Aurich - Auto in Brand geraten

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in Aurich ist zwischen Sonntag und Montag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei am Heerenkamp und entwendeten Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 10.45 Uhr, und Montag, 4.20 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Riepe - Einbruch in Apotheke

Unbekannte sind am Wochenende in eine Apotheke in Riepe eingebrochen. Zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, stiegen die Täter in das Gebäude an der Friesenstraße ein und durchsuchten Schränke. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Milchtankstelle aufgebrochen

Eine Milchtankstelle in Aurich ist in der Nacht zu Montag aufgebrochen worden. In der Milchtankstelle an der Straße Zum Ulenmoor hebelten Unbekannte einen Kassenautomaten auf und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto in Brand geraten

Ein Auto ist am Montagmorgen auf der Brockzeteler Straße in Aurich in Brand geraten. Grund dafür war ein vorausgegangener Verkehrsunfall. Gegen 7.25 Uhr wollte ein 29-Jähriger mit seinem VW Transporter von der Brockzeteler Straße nach links in den Königsmoorweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Subaru-Fahrer aus Aurich. Es kam zum Zusammenstoß. Der 23-jährige Fahrer des Subaru Kad wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Subaru Kad geriet infolge des Unfalls in Brand. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell