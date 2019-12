POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 13./14.12.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperlicher Angriff auf Sicherheitsdienst Am Freitagabend, 13.12.2019 gegen 22:30 Uhr, wurde ein Mitarbeiter vom Sicherdienst durch mehrere Personen hinterrücks angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt. Im Anschluss an die Tathandlungen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Aurich verliefen erfolglos. Als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes war das Opfer für die Überwachung auf dem dreitägigen "Weihnachtsmarkt vor dem Auricher Schloss" eingesetzt. Der Angriff erfolgte während der Bestreifung, nach Schließung des Weihnachtsmarktes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Wiesens/Holtrop - Eiergeld entwendet In der Nacht zum Sonnabend, 14.12.2019, wurde sowohl in Wiesens (Appelhofsweg), als auch in Holtrop (Fuddenweg), sogenanntes "Eiergeld" entwendet. In beiden Fällen betrat der unbekannte Täter die "auf Vertrauensbasis" jeweils unverschlossenen Ablageräume, brach die Geldkassetten auf und entwendete jeweils ca. 200 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

