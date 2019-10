Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.10.2019 - 06.10.2019 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

-Lüneburg --Unfall unter Alkoholeinfluss--

Am Freitagabend wurde der 50 Jahre alte Fahrer eines VW nach Hinweis von Unfallzeugen in der Schützenstraße von der Polizei angetroffen, nachdem er augenscheinlich unter Alkoholeinfluß mit mindestens einem Pkw kollidiert war. Bei der folgenden Kontrolle stellten auch die Polizeibeamten fest, dass der 50-Jährige eine "Alkoholfahne" hatte. Ein folgender Alkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. In Folge wurde dem VW-Fahrer die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

-Lüneburg -E-Scooter--

Einen 20-jährigen Lüneburger stoppte die Polizei am Samstag in Lüneburg im Oedemer Weg, der seinen E-Scooter unter dem Einfluss von THC führte. Bei der Kontrolle des E-Scooter gegen 21:50 Uhr stellten die Beamten einen fehlenden Versicherungsschutz für den Roller fest und der Fahrer führte noch Marihuana mit sich. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

-Lüneburg --... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit--

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei am Samstag u.a. auf der B216 im Bereich Bilmer Berg. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer bei vorgeschriebenen 70 km/h zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 109 km/h gemessen.

-Melbeck -Häusliche Gewalt--

Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein 35-jähriger Mann erfolglos in die Wohnung seiner Ex-Partnerin zu gelangen und verursachte hierbei u.a. Sachschaden an der Eingangstür. Nach Meldung bei der Polizei durch eine Nachbarin und die Ex-Partnerin flüchtete der Mann.

-Nahrendorf --Unfall unter Alkoholeinfluß--

Ein 41-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz verunfallte am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 25. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer konnte alkoholisiert daheim angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Ihm wurden Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt.

-Lüneburg --Vandalen unterwegs--

Weitere Sachbeschädigungen im Lüneburger Stadtgebiet vermutlich bereits in der Nacht zum 03.10.19 werden im Laufe des Wochenendes gemeldet. Dabei beschädigten Unbekannte u.a. eine Schaufensterscheibe in der Bardowicker Straße, eine Glasscheibe an einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße und eine Klingelanlage in der Heiligengeiststraße. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg:

--Sachbeschädigung an PKW--

Ort: Lüchow, Plater Weg, Parkplatz vor dem Hallenbad Datum: Freitag, 04.10.2019, 17:10 - 17:35 Uhr Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter schlugen bei einem VW Golf zwei große Löcher in die Heckscheibe, die dadurch vollständig zersplitterte. Das Fahrzeug war am Freitag auf dem Parkplatz vor dem Hallenbad abgestellt war.

--Verkehrsunfall--

Ort: Kriwitz, Ortsmitte Datum: Samstag, 05,10.2019, 09:40 Uhr Sachverhalt: Der PKW einer 21-jährigen Fahrerin geriet beim Durchfahren des Rundlings außer Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Begrenzung des dortigen Spielplatzes, wobei fünf Zaunelemente aus der Verankerung gerissen und beschädigt wurden. Auch am Skoda entstand ein erheblicher Schaden.

--Verkehrsunfall--

Ort: B 191, Gemarkung Seybruch Datum: Samstag, 05.10.2019, 12:30 Uhr Sachverhalt: Ein PKW-Fahrer aus Kleve kam auf gerader Strecke auf die linke Fahrbahnhälfte und streifte einen entgegenkommenden Motorradfahrer aus Salzwedel. Dieser kam dadurch zwar nicht zu Fall, verletzte sich aber am Bein und wurde vorsorglich in die Klinik nach Dannenberg verbracht. Am PKW Opel Mokka und an der BMW entstand nur leichter Sachschaden.

Uelzen:

--Geschwindigkeitsmessungen--

Am Samstag, 05.10.2019, wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr die Geschwindigkeit auf der B4 in Höhe Kirchweyhe gemessen. Dabei wurden insgesamt 16 Verstöße festgestellt. Der schnellste Fahrzeugführer ist mit 138 km/h unterwegs gewesen.

--Streit zwischen Zechkumpanen--

Am Freitagabend kommt es zu einem Streit zwischen Zechkumpanen, wobei der Beschuldigte dem Opfer in das Gesicht schlägt und anschließend die Wohnung verlässt. Gegen Mitternacht treffen die beiden Parteien erneut aufeinander. Es kommt wieder zu einer Auseinandersetzung, wobei das Opfer von dem Beschuldigten mit einem Gegenstand in die Hand gestochen und mit der Faust gegen den Kopf geschlagen wird. Das Opfer muss im Krankenhaus behandelt werden. Der Beschuldigte verbringt den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell