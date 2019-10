Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++Pressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02/03.10.2019++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02/03.10.2019

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, gegen 17.35 Uhr in der Bleckeder Landstraße. Hier übersah ein auf die Fahrbahn fahrender 80-jähriger Lüneburger mit seinem Pkw einen 52-jährigen blinden Lüneburger, der auf dem Gehweg ging. Der Pkw-Fahrer überfuhr den Blindenstock des Fußgängers und zerstörte diesen dabei. Anschließend fuhr er davon. Er konnte wenig später ermittelt werden. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Am Mittwoch abend gegen 19.00 Uhr erscheint ein 33-jähriger Scharnebecker an der Wohnung seiner Ehefrau und fordert Kontakt zu den gemeinsamen Kindern. Aufgrund von Gewalttätigkeiten wurde ihm dieses jedoch gerichtlich untersagt. Der Mann wurde des Hauses verwiesen und eine Strafanzeige gem. des Gewaltschutzgesetzes wurde eingeleitet.

Mit starken Fahrauffälligkeiten wurde am Mittwochabend ein 28-jähriger Rumäne aus Garlstorf mit seinem Pkw in der Erbstorfer Landstraße angehalten. Ein Alcotest ergab einen Wert von 0,98 %o. Aufgrund der u.a. starken Schlangenlinien wurde neben der Entnahme einer Blutprobe auch der Führerschein sichergestellt.

Ein 20-jähriger Mann aus Uelzen wurde am frühen Donnerstagmorgen von Türstehern einer Lüneburger Discothek in der Goseburg angehalten und seine Bauchtasche wurde durchsucht. Hierbei wurden mehrere kleine Plastikbeutel mit tendenziellen Substanzen aufgefunden. Da weiterhin auch eine größere Summe Bargeld in kleineren Scheinen aufgefunden wurde besteht der Anfangsverdacht, dass er mit Betäubungsmitteln Handel getrieben haben könnte. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet und weitere Durchsuchungen sind erfolgt.

--- Schwarz, PHK ---

Polizeikommissariat Uelzen Do., 03.10.2019, gegen 00:30 Uhr Verstoß mit Methamphetamin in kristalliner Form (Crystal) Kurz nach Mitternacht wird durch die Polizei ein 40-jähriger Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße in Uelzen kontrolliert und in dessen mitgeführtem Rucksack diverse Betäubungsmittel wie kleinere Mengen von MDMA, Kokain und Ecstasy aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den bereits polizeilich bekannten Mann wurde ein Strafverfahren hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt (BtMG) eingeleitet.

Polizeikommissariat Lüchow

Streitigkeiten in Gaststätte Am frühen Donnerstagmorgen gerieten zwei Männer in einer Gaststätte in Lüchow, Langes Straße, in Streit. Der Streit endete damit, dass ein 38-jähriger seinen 54-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 54-jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Den 38-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Diebstahl eines Grillwagens In der Zeit von Sonntag, 29.09.19, bis zum Dienstag, 01.10.19, wurde aus einem Schrebergarten in Lüchow, An den Gärten, ein Kohlegrillwagen entwendet. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Scheiben an einem PKW eingeschlagen Die Scheiben eines in Lüchow, Salzwedeler Straße, geparkten PKW Golf, wurden am 02.10.19, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr, eingeschlagen. Es wurde versucht das Radio aus dem PKW zu entwenden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüchow

Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person Am Mittwoch, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der B 248, in Höhe Lübbow, zu einem Auffahrunfall. Ein 25-jähriger VW-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit einer 33-jährigen Ford-Fahrerin auf, die verkehrsbedingt halten musste. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7000,00 Euro.

Weiß, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell