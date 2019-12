Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 14./15.12.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Großefehn - 18-Jähriger vor Diskothek zusammengeschlagen In der Samstagnacht wurde ein 18-Jähriger aus Wiesmoor von einem 24-jährigen Friedeburger vor einer Diskothek in der Kanalstraße Süd in Großefehn zusammengeschlagen. Beide Männer hielten sich am Eingang der Diskothek auf, als der Beschuldigte plötzlich auf das Opfer losging und ihm mit der Faust mehrmals ins Gesicht schlug. Das Opfer stürzte zu Boden und verlor kurzfristig das Bewusstsein. Durch die Schläge erlitt der 18-Jährige Verletzungen an der Hand und im Gesicht. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Westerstede transportiert. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen einer Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsgeschehen Aurich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Wiesenser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Polo und einem Taxi. Ein 27-jähriger Auricher befuhr mit seinem VW den Moorackerweg in Richtung Wiesenser Straße. An der Einmündung übersah er die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 53-jährige Auricherin mit ihrem Mercedes Benz. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Verursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholtest ergab über 1,7 Promille. Zusätzlich zu der Verkehrsordnungswidrigkeit wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen Hage - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Ein 22-jähriger Mann aus der Ukraine steht im Verdacht, mit seinem Kleintransporter am Samstag, in der Zeit zwischen 18.:00 Uhr und 19:45 Uhr, alkoholisiert einen Verkehrsunfall auf dem Breiten Weg verursacht zu haben. Hierbei geriet das Fahrzeug in den Straßengraben. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem jungen Mann Alkoholeinfluss festgestellt. Aufgrund des Atemalkoholwertes wurde bei dem Mann eine Blutprobe fällig. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Esens - Taxifahrer beleidigt Am frühen Samstagmorgen kam es in Bensersiel zu einem Zechbetrug. Vier bislang unbekannte männliche Personen ließen sich hierbei mit einem Taxi von Aurich-Middels bis nach Bensersiel befördern, beleidigten den Taxifahrer während der Fahrt und entfernten sich bei der Ankunft fluchtartig aus dem Taxi, ohne den Fahrpreis zu entrichten.

Esens - Fahrraddiebstahl In Moorweg am Schafhauser Wald wurde am Samstagmorgen ein verschlossenes Herrenrad der Marke Kalkhoff gestohlen. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittmund unter 04462-91115 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen Wittmund -VU-Flucht Am Samstagmittag stellte eine Frau ihren Pkw auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Esenser Straße in Wittmund ab. Als sie zu ihrem Skoda zurückkehrte, stellte sie drei Beulen an ihrer Fahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher bzw. Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittmund unter 04462-91115 in Verbindung zu setzen.

Esens - Berauscht gefahren Am Samstagnachmittag fiel einer Funkstreife in Esens in der Straße Unteres Jüchen der Pkw eines 24-jährigen aus Ochtersum auf. Bei der Kontrolle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Drogenbeeinflussung schließen ließen, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Blomberg- Fahren ohne Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Blomberg/Raiffeisenstraße stellte eine Funkstreife am Samstagnachmittag fest, dass ein 38-jähriger Auricher als Fahrer eines Fahrzeuggespanns nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friedeburg - Verkehrsunfall Am Samstagabend kam es in Friedeburg auf dem Auricher Weg zu einer Vorfahrtsverletzung. Hierbei übersah ein 28-jähriger aus Friedeburg beim Linksabbiegen von der Heseler Straße auf den Auricher Weg den Pkw eines 68-jährigen aus Friedeburg, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit, die Beteiligten blieben unverletzt.

Ochtersum - Berauscht gefahren Am späten Samstagabend bestätigte sich bei einer Verkehrskontrolle in Ochtersum auf der Esenser Straße bei einer 19-jährigen aus Ihlow der Verdacht eines Betäubungsmittelkonsums. Eine Blutprobe wurde angeordnet sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde der jungen Frau die Weiterfahrt untersagt.

Esens - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss In der Nacht zu Sonntag wurde ein 34-jähriger Mann aus Sande durch eine Polizeistreife auf der Wittmunder Straße in Esens kontrolliert. Der Mann war dort mit einem Pkw unterwegs. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, wonach der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hat. Eine Blutprobe wurde veranlasst, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Blomberg - Verkehrsunfall Am Samstagnachmittag befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Pkw die Hauptstraße in Blomberg in Richtung B210. Hierbei übersah er einen am Fahrbahnrand kurzzeitig geparkten Lkw eines Paketzustellers und fuhr unvermittelt auf dieses Fahrzeug auf. An dem VW Golf als auch am Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Der aus Blomberg stammende Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

