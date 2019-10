Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wo ist der Zigarettenautomat?

Bild-Infos

Download

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Zigarettenautomat ist am Donnerstag in Hochspeyer am helllichten Tag verschwunden. Ein Zeuge meldete am Nachmittag der Polizei, dass der Automat, der an einer Hauswand in der Enkenbacher Straße befestigt war, möglicherweise gestohlen wurde. Als er am Morgen gegen 7 Uhr sein Haus verließ, sei der Automat noch da gewesen, jetzt seien nur noch Löcher in der Fassade zu sehen.

Eine Streife rückte aus und sah sich vor Ort den nicht unerheblichen Schaden an Hauswand und Dachrinne an. Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, meldete sich ein weiterer Zeuge, der sich sicher war, dass sich der Automat gegen 9 Uhr noch an der Hauswand befand. Er verschwand demnach zwischen 9 und 14.10 Uhr.

Zeugen, die in diesem Zeitraum eventuell Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell