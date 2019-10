Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen Radfahrer erfasst

Kaiserslautern (ots)

Beim Abbiegen ist ein Autofahrer am Donnerstagvormittag im Barbarossaring mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der Radler hatte Glück im Unglück - er kam mit einer leichten Verletzung davon.

Offenbar hatte der 68-jährige Autofahrer den Mann auf dem Fahrrad übersehen, als er gegen 9.15 Uhr vom Barbarossaring auf den Parkplatz eines Supermarktes abbog - beide waren in Fahrtrichtung Altenwoogstraße unterwegs, der Autofahrer auf der Fahrbahn des Barbarossarings, der Radler rechts daneben auf dem Fahrradstreifen. Der Pkw erfasste das Fahrrad, so dass der Radfahrer zu Fall kam. Er verletzte sich am Ellenbogen und trug eine blutende Schürfwunde davon. Das Angebot, einen Rettungswagen zu verständigen, um die Wunde versorgen zu lassen, lehnte der Fahrradfahrer ab. |cri

