Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher ziehen mit leeren Händen ab

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend sind Einbrecher in der Lindenhofstraße in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 18.15 und 21.30 Uhr über eine Terrassentür Zugang zu den Räumen im Erdgeschoss, durchsuchten alle Zimmer und öffneten alle Schränke. Auch im Obergeschoss hebelten die Eindringlinge eine Tür auf und durchwühlten alles.

Gestohlen wurde nach den bisherigen Erkenntnissen nichts. Es befanden sich keine Wertsachen im Haus. Zurück blieb allerdings der Sachschaden an den aufgebrochenen Türen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

