Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hochwertiger Mercedes aus Einfahrt gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte aus einer Einfahrt an der Pastor-Dahlmann-Straße einen schwarzen Mercedes GLE S63 AMG gestohlen. Der Geschädigte hörte gegen 02.15 h Motorengeräusche und stellte fest, dass sein Wagen aus der Einfahrt verschwunden war. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

