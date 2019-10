Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 20-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 14:15 Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen auf der Albert-Einstein-Allee in Richtung Norden. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand. Sie verletzte sich schwer und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand 6.000 Euro Sachschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

