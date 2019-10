Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf der Pliesterbecker Straße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Pliesterbecker Straße wurde am Dienstag um 11.10 h eine 52-jährige Dorstenerin leicht verletzt. Sie war mit ihrem Auto auf der Pliesterbecker Straße unterwegs, als ein 52-jähriger Bottroper mit dem Lkw eines Entsorgungsbetriebes vom Rebhuhnweg in die Pliesterbecker Straße abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Wagen der Dorstenerin wurde noch gegen ein weiteres, stehendes Auto geschleudert. Die Autofahrerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 22000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell