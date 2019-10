Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radler bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen wurde am Dienstag um 06.10 h bei einem Unfall an der Henrichenburger Straße schwer verletzt. Ein 44-jähriger Recklinghäuser wollte mit seinem Auto in den Kreisverkehr einfahren und stieß mit dem von rechts kommenden Radler zusammen. Dieser musste ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden.

